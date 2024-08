Fulda: Kirchen gewähren künftigen Ex-Goodyear-Beschäftigten Steuernachlass

Die 1.050 Goodyear-Mitarbeiter, die spätestens im Herbst des kommenden Jahres in Fulda ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn das dortige Reifenwerk schließt, erhalten jetzt nicht nur moralischen, solidarischen Beistand der evangelischen und katholischen Kirchen. Die von der Werksschließung Betroffenen können sich jetzt auch 50 Prozent der auf etwaige Abfindungszahlungen fälligen Kirchensteuern zurückerstatten lassen, wie es dazu etwa auf Fuldainfo.de heißt. Nachdem Goodyear die Schließung des im Jahr 1900 als Gummiwerke Fulda gestarteten Werkes für das dritte Quartal 2025 bestätigt hatte, hätten „die Kirchen die Betroffenen zumindest finanziell entlasten“ wollen, heißt es dort. Dazu genüge nach erteiltem Einkommenssteuerbescheid, der die Abfindungszahlung umfasst, „ein formloser Antrag“ an eine der beiden Kirchen, konkret: an das Bistum Fulda oder die Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW).