Holger Düx verstorben

Plötzlich und für die Familie, Freunde und Kollegen völlig unerwartet ist Holger Düx in der vergangenen Woche im Alter von 55 Jahren verstorben. Mit ihm verliert Kraiburg Austria seinen Vertriebsleiter Tyre Solutions und das Team der NEUE REIFENZEITUNG einen aufgrund seiner stets offenen und freundlichen Art überaus geschätzten ehemaligen Kollegen und Freund. Denn ab Anfang 1998 vier Jahre lang als Redakteur bei unserer Fachzeitschrift beschäftigt, hat er auch nach seinem darauffolgenden Wechsel zu dem im oberösterreichischen Geretsberg ansässigen Runderneuerungsmateriallieferanten und seinem Umzug nach Norditalien stets Kontakt zu seinen ehemaligen Kollegen gehalten und uns regelmäßig einen Besuch abgestattet, wann immer es ihn an den Redaktionssitz im norddeutschen Stade verschlug. Wir werden ihn schmerzlich vermissen und drücken seiner Familie ebenso unser tief empfundenes Beileid aus wie seinen Kollegen bei Kraiburg und allen, die ihn so mochten wie wir.