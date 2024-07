Mehr Annehmlichkeiten für die Wegmann-Automotive-Mitarbeiter

Wegmann Automotive – Lieferant von Auswuchtgewichten, Ventilen und Batteriepolen für Automobilhersteller genauso wie für den Ersatzteilhandel weltweit – hat seine Kantine am Firmensitz in Veitshöchheim einer umfassenden Renovierung unterzogen. Nach rund einem Jahr Bauzeit ist sie vor Kurzem von Geschäftsführer Felix Bode feierlich eingeweiht worden. Dabei soll der Umbau nicht nur modernes Ambiente bieten, sondern auch mehr Komfort und Annehmlichkeiten für die Mitarbeiter. Die Kantine erstreckt sich demnach über eine Fläche von insgesamt 165 Quadratmetern und bietet nach Angaben des Unternehmens, das wie KNDS und Schleifring zur weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiter beschäftigenden Wegmann-Gruppe mit Sitz in München zählt, großzügige Räumlichkeiten inklusive einer Lounge und zwei Besprechungsräumen sowie einer rund 70 Quadratmeter großen Terrasse. „Mit natürlichen Materialien, modernen Möbeln und zwei Bäumen in der Mitte des Raums sowie einem neuen Beleuchtungskonzept präsentiert sich die Kantine nun als ein Ort der Entspannung und des Genusses. Die Mitarbeiter können in angenehmer Atmosphäre ihre Mittagspause verbringen und sich vom Arbeitsalltag erholen“, berichtet Wegmann Automotive, dass sich die Mitarbeiter von den Veränderungen begeistert zeigen.