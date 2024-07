Lal führt Goodyears neu geformten ASEANZ-Cluster

Im asiatisch-pazifischen Raum hat Goodyear sein Geschäft neu strukturiert: Die ASEAN-Aktivitäten sind mit denen in Australien/Neuseeland (ANZ) zusammengelegt worden zum neuen sogenannten ASEANZ-Cluster. Dessen Leitung ist Prashant Lal in der Position als Managing Director übertragen worden. Mit diesem strategischen Schritt wolle man das schnell wachsende Geschäft des Reifenherstellers im Asien-Pazifik-Raum stärken und – wie es weiter heißt – „erweiterte Wachstumsmöglichkeiten“ nutzen. „Das neu gegründete ASEANZ-Cluster wird unserem talentierten Team helfen, Wachstum und Innovation im strategisch wichtigen asiatisch-pazifischen Raum voranzutreiben. Durch die Kombination der Stärken unserer ANZ- und ASEAN-Geschäfte sind wir besser aufgestellt, um die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden und Verbraucher zu erfüllen und neue Chancen zu nutzen“, erklärt Lal, der seit 2023 in Goodyear-Diensten steht und bis dato als Managing Director für den ASEAN-Bereich des Konzerns fungierte.