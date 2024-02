Goodyear verschafft sich mit viertem Quartal etwas Luft – Jahresfehlbetrag

Die Goodyear-Konzern konnte sich im vierten Quartal des vergangenen Jahres zwar finanziell etwas Luft verschaffen, insbesondere was die operative Ebene des Geschäftes betrifft, wie hier etliche grüne Kennzahlen zeigen. Dennoch schlägt am Ende des Quartals wie auch am Ende des gesamten Geschäftsjahres ein Fehlbetrag von 291 bzw. 689 Millionen US-Dollar genauso zu Buche (minus 270 bzw. 639 Millionen Euro) wie eine Schuldenlast in Höhe von 7,62 Milliarden Dollar (Vorjahr: 7,89 Milliarden Dollar). Erbaulich dabei für die Vertreter des Herstellers in der Region EMEA: Goodyear schaffte mit 0,4 Prozent das zweite Quartal in Folge eine positive Umsatzrendite, nachdem die beiden ersten Quartale hier noch mit roten Zahlen geendet hatten. Auch wenn Goodyear demnach zum Ende des Jahres eine positive finanzielle Entwicklung zeigte, schloss der US-Hersteller das Gesamtjahr dennoch mit durchweg rückläufigen Kennzahlen und dem besagten Fehlbetrag ab. Während der Umsatz um 3,6 Prozent nachgab, verlor Goodyear beim Betriebsergebnis nahezu ein Viertel, sodass die Umsatzrendite von 6,1 auf noch 4,8 Prozent zurückfiel.

