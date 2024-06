Pirelli platziert 600-Millionen-Euro-Anleihe erfolgreich bei Investoren

Wie Pirelli mitteilt, habe man jetzt die Platzierung einer an die Nachhaltigkeit gebundenen Anleihe im Wert von 600 Millionen Euro bei mehr als 200 internationalen institutionellen Investoren erfolgreich abgeschlossen. Dabei stieß die Emission auf eine Nachfrage, die mehr als das 4,6-fache des Angebots betrug (rund 2,8 Milliarden Euro). „Die Nachhaltigkeitsanleihe orientiert sich an den Nachhaltigkeitszielen von Pirelli, die von der Initiative Science Based Targets validiert werden und mit dem im Mai 2024 aktualisierten Dokument ‚Sustainability-Linked Financing Framework‘ des Unternehmens übereinstimmen, das die Richtlinien und Verpflichtungen des Unternehmens gegenüber seinen Stakeholdern im Bereich der nachhaltigen Finanzierung enthält“, so Pirelli dazu abschließend.