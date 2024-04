Zweiradneuzulassungen im ersten Quartal durch 125er eingebremst

In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind gemäß den Daten des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM) bislang gut 53.200 motorisierte Zweiräder neu zugelassen worden, was einem Minus von 2,5 gegenüber demselben Zeitraum 2023 entspricht. Dabei ist dieser Rückgang allein auf Leichtkrafträder und -roller mit einem Hubraum bis 125 Kubikzentimeter zurückzuführen, von denen bis dato 6.500 respektive 6.200 neu auf bundesdeutsche Straßen gekommen sind und damit ein bzw. sogar gut 19 Prozent weniger als in den gleichen drei Monaten 2023. Für Krafträder weist der IVM mit bisher 36.200 Einheiten demgegenüber eine schwarze Null aus und für die sich ebenfalls durch einen Hubraum von mehr als 125 Kubikzentimeter auszeichnenden Kraftroller ein gut vierprozentiges Plus auf ziemlich genau zwischen 4.200 und 4.300 Neufahrzeuge.