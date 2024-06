Dreimal „A“ – Zhongce Rubber Group zeigt neuen Westlake-EV-Reifen

Die Zhongce Rubber Group nutzte ihre Präsenz auf der Tire Cologne dazu, um ihren neuen Reifen speziell für E-Autos vorzustellen: den Westlake ZuperAce EV. Im Rahmen einer großangelegten Pressekonferenz unter dem Motto „E-mobility is coming your way“ betonte der Hersteller aus China, welche große Bedeutung das Segment der EV-Reifen für die Mobilität der Zukunft habe und dass man sich entsprechend positionieren wolle – auch zum Wohle der Handelspartner in Europa und in Deutschland. Neben dem neuen ZuperAce EV der Hauptmarke Westlake stellte der Hersteller noch zwei weitere Profile in neuen EV-ready-Varianten vor: die Reifen Westlake ZuperAce Z-007 EV Ready und Goodride Solmax 1 EV Ready. Mit allen drei Produkte wolle die Zhongce Rubber Group „neue Impulse für den Sektor der Elektrofahrzeugreifen zu geben“, wie es dazu in Köln hieß.

