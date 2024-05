Verunreinigte Mischung: US-Rückruf von gut 190 Vredestein-Reifen

In den Vereinigten Staaten ruft Apollo Tyres gut 190 Reifen seiner Marke Vredestein zurück. Grund dafür ist laut der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) eine verunreinigte Mischung, wodurch es zu Separationen im Bereich der Stahlgürtellagen kommen könne. Konkret betroffen sind in der neunten Kalenderwoche dieses Jahres im ungarischen Werk des Herstellers in Gyöngyöshalász gefertigte Vredestein-Reifen der Typen „Hitrac“ in der Größe 215/55 R17 94V (146 Einheiten), „Quatrac“ in 215/60 R16 99V (30 Einheiten) und in 205/60 R16 96V XL (ein Reifen) sowie „Quatrac Pro+“ in 215/50 R18 92W (zwölf Einheiten) und 235/45 R20 100W (fünf Stück), deren DOT-Nummern insofern jeweils mit „0924“ endet.