Nachwuchswerkstatt 2024: Wertschätzung und Förderung speziell für Azubis

Im Rahmen der Aktivitäten rund um das Coparts-Schulungsangebot MotorKolleg wurde in diesem Jahr erstmals die Nachwuchswerkstatt 2024 ausgerichtet. Dabei handelt es sich um eine Schulung, die speziell für Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr und exklusiv für Systempartner angeboten wird. In den 2 x 2 Schulungstagen werden die Teilnehmenden in technischem Wissen geschult. Die Schulung am Standort in der Sternbeck Akademie in Garbsen bei Hannover findet in Theorie und Praxis statt.

