Chinesischer Silk Road Fund verkauft seine Pirelli-Anteile

Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, will sich der chinesische Silk Road Fund nun doch von seiner neunprozentigen Pirelli-Beteiligung trennen. Dies offensichtlich vor dem Hintergrund der von der Regierung Italiens ergriffenen Maßnahmen, den Einfluss Chinas auf den Reifenhersteller zu begrenzen. Die entsprechende Menge an Pirelli-Aktien soll kurzfristig in einem sogenannten Accelerated-Book-Building-Verfahren verkauft werden, wie es unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Quelle heißt. Dies demnach zu einem Preis von knapp 5,70 Euro je Anteilsschein entsprechend einem Gesamtvolumen der Silk-Road-Fund-Beteiligung von etwas mehr als 510 Millionen Euro, wie darüber hinaus vorgerechnet wird. Während Sinochem mit rund 37 Prozent größter Anteilseigner bleibt, hat die Camfin-Group eigenen Angaben zufolge unterdessen eine gut zweiprozentige Beteiligung an dem Reifenhersteller erworben, sodass sie zusammen mit ihrer Muttergesellschaft MTP – das Kürzel steht für die Initialen von Pirellis Executive Vice Chairman Marco Tronchetti Provera – nunmehr auf einen Anteil von annähernd 23 statt zuvor knapp 21 Prozent kommt.