Continental erhält weltweite Caterpillar-Freigabe für RDT-Master

Continental hat eine Erstausrüstungsfreigabe von Caterpillar für den 2019 vorgestellten radialen OTR-Reifen RDT-Master erhalten. Das US-amerikanische Baumaschinenunternehmen bietet nunmehr den Reifen der ContiEarth-Serie weltweit ab Werk auf seinen Starrrahmenmuldenkippern an und führt ihn in seinen Preislisten, wie es dazu in einer Continental-Mitteilung heißt. Der RDT-Master sei entwickelt worden, „um den hohen Anforderungen im Bau- und Bergbaubetrieb gerecht zu werden“.

