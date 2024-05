BRV bietet Restplätze für Modullehrgang „Serviceberater Nutzfahrzeugreifen“

Für diejenigen, die sich ins Thema Lkw- und Busreifen einarbeiten oder ihr Wissen erweitern möchte, bietet der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) den Modullehrgang „Serviceberater Nutzfahrzeugreifen“ an. In fünf Modulen zu jeweils zwei Tagen erfahren die Teilnehmer „alles über die Themenfelder Markt und Recht sowie Technik und Vertrieb, wobei die Module in beliebiger Reifenfolge kombinierbar seien. Am Ende des Lehrgangs erhielten die Teilnehmern außerdem ein entsprechendes BRV-Zertifikat. Wie der Branchenverband mitteilt, seien für den aktuell laufenden Modullehrgang noch Restplätze verfügbar. Die Anmeldung erfolgt über den BRV, der auch weitere Auskünfte dazu erteilt.