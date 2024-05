Falken-Reifen auf 14 Fußballfeldern – Wachstumspläne

Falken Tyre Europe arbeitet nunmehr bereits seit 15 Jahren mit dem Logistikdienstleister Fiege zusammen, der die Reifen des Herstellers an mittlerweile vier Standorten in Europa auf einer Logistikfläche von rund 100.000 Quadratmetern vorhält. Zusätzlich zur Lagerhalterung ist Fiege auch für die Distribution der Reifen zuständig. Die wichtigsten Faktoren für „die langjährige und gut funktionierende Partnerschaft, die die Zusammenarbeit zwischen Falken und Fiege auszeichnet“, seien „die offene Kommunikation, die Proaktivität, die zwischen beiden Partnern herrscht, und das Vertrauen“, heißt es in einem anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Zusammenarbeit produzierten Kurzfilms von Falken und Fiege. Der Film trägt den Titel „Fast & Forward – Fiege x Falken“ und widmet sich der „langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit“ zwischen dem japanischen Reifenhersteller und dem 150 Jahre alten Familienunternehmen aus dem Münsterland. Der Film ist seit gestern auf den Social-Media-Kanälen von Falken und Fiege zu sehen, etwa hier auf YouTube.

