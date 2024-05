Pirelli feiert Zehnjähriges seines Frankfurter Driver Centers – Zukunftssicherheit

„Unser Fokus liegt auf Wachstum und Investitionen im deutschen Markt, um damit unsere Zukunftssicherheit am Standort zu sichern.“ – Das sagte gestern Abend Wolfgang Meier, Vorsitzender der Geschäftsführung der Pirelli Deutschland GmbH, anlässlich der offiziellen Feier zum zehnjährigen Bestehen des Driver Centers in Frankfurt am Main, das der Hersteller gemeinsam mit den Tochtergesellschaften Driver Reifen und Kfz-Technik GmbH sowie Driver Handelssysteme GmbH betreibt. Zu dem deutschlandweiten Driver-Netzwerk zählen heute weit mehr als 200 Standorte, wobei der Frankfurter Standort – Ende 2013 als „Flagship Store“ eröffnet – der erste unter dem damals neuen Konzept war. Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten waren immerhin rund 200 Kunden, Pressevertreter sowie Vertreter aus Politik und Branchenverbänden der Einladung Pirellis gefolgt. Mehr zu dem Event lesen Sie in Kürze hier auf Reifenpresse.de.