Kumho Tire Europe vollzieht den Wiedereinstieg mit Lkw-Reifen in Deutschland

Kumho Tire Europe ist nach mehrjähriger Pause auf dem hiesigen Markt nun auch wieder mit Lkw-Reifen präsent. Nach der Restrukturierung, die sich in Deutschland in den Jahren 2018/2019 vollzogen hat, sei man nun „insgesamt wieder sehr erfolgreich unterwegs“, wie Thomas Schlich dazu gerade mit Blick auf den deutschen Pkw-Reifenmarkt im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG betont. Nun sei die Zeit reif, so der Acting Vice President von Kumho Tire Europe weiter, auch das Lkw-Reifengeschäft in Deutschland wieder dezidiert auf- und auszubauen. Dazu hat das Unternehmen mit Achim Golar seit einigen Monaten auch einen neuen Sales Manager TBR an Bord. Und die Pläne des Herstellers sind vielfältig.

Den kompletten Beitrag können Sie exklusiv in der kommenden Redaktionsbeilage Lkw-Reifen Special der Juni-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG lesen. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.