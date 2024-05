Bilstein will beim 24-Stunden-Rennen Nürburgring „erstrahlen“ lassen

Anfang Juni 2024 kennt die Motorsportwelt nur ein einziges Event: Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mit immerhin 130 teilnehmenden Rennwagen. Erneut setzen dabei zahlreiche Teams auf Rennsportstoßdämpfer von Bilstein; in der um den Gesamtsieg fahrenden Klasse SP 9 der GT3-Fahrzeuge sind dies etwa allein acht Mercedes-AMG GT3, während in der SP 8T das Bilstein Race Team by Black Falcon in einem BMW M4 GT4 um den Klassensieg kämpft. Ein absolutes Highlight soll dabei der Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer Nummer 4 setzen, kündigt Bilstein an. „Nach dem faszinierenden Masken-Wagen, dem ikonischen Palace-Car, dem zeitlosen Heritage-Design und dem unvergesslichen Comic-Car führt Bilstein auch in diesem Jahr die Tradition fort, ein ganz besonderes Auto beim Rennen in der Eifel an den Start zu bringen.“ Zum ersten Mal in der Geschichte des 24-Stunden-Rennens kommt dabei die sogenannte Lumilor-Lack-Technologie zum Einsatz, die es ermöglicht, ein Fahrzeug mit einzigartigen, elektrolumineszenten Leuchtelementen zu entwickeln. Der Leuchtlack emittiert als Reaktion auf das Anlegen einer Wechselspannung Licht und erzeugt damit den unverwechselbaren Lumilor-Look.