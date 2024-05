Nürburgring: Nexen Tire legt Motorsporterlebnisprogramm auf

Nexen Tire will auf dem Nürburgring ein Motorsporterlebnisprogramm auflegen. Ziel dieser Initiative sei es, „Kunden und Verbrauchern ein umfassendes Produkterlebnis zu bieten, das den außergewöhnlichen Grip und die überlegene Haftung von Nexen-Tire-Reifen demonstriert“, wie es dazu in einer Mitteilung des Herstellers heißt. Das Programm beinhaltet beispielsweise Taxifahrten in einem Porsche Cayman S mit Geschwindigkeiten von bis zu 270 km/h, Tickets für die Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) oder Zugang zu dem exklusiven Hospitality-Zelt des Herstellers. „Wir freuen uns, dieses einzigartige Erlebnis anbieten zu können, das die modernste Technologie und Leistung unserer Reifen unterstreicht“, so DC Kim, Vice President of Sales and Marketing Europe bei Nexen Tire. Anmeldungen für das Programm können über die bekannten Nexen-Tire-Vertreter vorgenommen werden. Der reguläre Betrieb des Programms und die damit verbundenen Werbeaktionen sollen in der zweiten Jahreshälfte beginnen.