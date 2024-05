Hankook tritt erstmals mit eigenem Team beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an

Hankook tritt Ende kommender Woche beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (1./2. Juni) erstmals mit einem eigenen Motorsportteam an, nachdem man sich in der Vergangenheit über Kooperationen dem Wettbewerb gestellt hatte. Dabei feiert Hankook Competition dieses Jahr bereits sein 15-jähriges Bestehen und hat sich „als Koreas führendes Motorsportteam etabliert“. In den Jahren seit 2014 hat Hankook Competition sieben Meisterschaften in der Super-6000-Klasse, Koreas führender Rennserie, gewonnen und schrieb 2022 Geschichte mit dem zeitgleichen Gewinn der Fahrer- und der Teamwertung in dieser Klasse. Internationale Auftritte folgten ab 2020, als Hankook Competition beim 24-Stunden-Rennen der „24H Series powered by Hankook“ seine Klasse gewinnen konnte, gefolgt von einem Klassensieg beim 24-Stunden-Rennen in Barcelona 2022 sowie mehreren Titeln bei den Rennen der 24H Series European Championship 2023. Nun will Hankook Competition mit den Fahrern Steven Cho, Recardo Bruins und Jong-Kyum Kim auf dem Nürburgring beim 24-Stunden-Rennen antreten und dort mit dem Porsche GT3 Cup (992) um den Sieg in der Klasse SP-X mitfahren, bereift natürlich mit Hankooks Ventus-Rennreifen.