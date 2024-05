Tyroo bezieht neues Lkw-Reifen-Zentrallager in Eichenzell

Tyroo hat seine Lkw-Reifenlogistik neu ausgerichtet. Wie der Großhändler mit Sitz in Neuhof-Dorfborn mitteilt, habe man diesen Monat ein neues Zentrallager im hessischen Eichenzell bezogen. Dieses sei Dank seiner Nähe zum Autobahndreieck Fulda (A7/A66) und damit in der Mitte Deutschlands „erstklassig gelegen“, so Tyroo, um Kunden bei einer Cut-off-Zeit um 17 Uhr bundesweit innerhalb von 24 bis 48 Stunden zu beliefern. Dies gelinge nicht zuletzt auch über die direkte Anbindung des neuen Eichenzeller Zentrallagers an die Hubs der nationalen und internationalen Speditionspartner.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN