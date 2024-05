BRV veranstaltet Nfz-RDKS-Infoveranstaltung auf der Tire Cologne

Ab dem 1. Juli gilt die RDKS-Ausrüstungspflicht auch für neuzugelassene Nutzfahrzeuge. In Zusammenarbeit mit den Mitgliedern seines Arbeitskreises „RDKS-Sensorhersteller“ bietet der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) daher im Rahmen der Tire Cologne eine Infoveranstaltung zum Thema an. Sie richtet sich dem BRV zufolge vor allem an Reifenhändler, die im Nutzfahrzeugservice aktiv sind. Neben den rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen und Erläuterungen zu Universal-/Ersatzmarkt- sowie Erstausrüstungssystemen geht es bei der Infoveranstaltung auch darum, welche RDKS-Werkzeuge und Werkstattsysteme für den Nfz-Reifenservice gebraucht werden können. Die Infoveranstaltung findet am Dienstag, den 4. Juni, von 15:30 bis 17:30 Uhr auf der sogenannten „Tire Stage“ in Messehalle 6 der Koelnmesse statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos; benötigt wird allerdings ein Ticket für den Eintritt zur Messe.