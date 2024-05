Wichtiger Goodyear-Logistikdienstleister stellt Insolvenzantrag

Goodyear arbeitet in Deutschland und an den deutschen Produktionsstandorten mit verschiedenen Logistikdienstleistern zusammen. Einer dieser Dienstleister hat jetzt am Montag einen Insolvenzantrag gestellt: die RFL-Automotive und Speditions GmbH aus Fürstenwalde. Informationen der NEUE REIFENZEITUNG zufolge gilt RFL als zentraler Dienstleister für die Werke in Fürstenwalde und Riesa. Auf Nachfrage heißt es dazu vonseiten der Goodyear Germany GmbH: „Einer unserer Logistikdienstleister in Deutschland, RFL-Automotive und Speditions GmbH, hat uns kürzlich über seinen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens informiert. Unser Business-Continuity-Team arbeitet bereits daran, potenzielle Serviceunterbrechungen zu minimieren oder zu vermeiden.“ Laut einem Kundenanschreiben vom Dienstag zu dem Insolvenzantragsverfahren sei bei RFL „aufgrund externer Gründe nunmehr eine Sanierung des Unternehmens notwendig geworden“. Diese habe das Ziel, das Unternehmen zu erhalten, und sie soll in Eigenverwaltung geschehen.