Großhändler Gewe will weiter sein Bestes für die Kunden geben

Unlängst hat das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Rahmen einer sogenannten „Deutschlandtest“-Studie gemeinsam mit Focus Money diejenigen Unternehmen gewürdigt, denen die „höchste Reputation“ bescheinigt wird. In Bezug auf die Kategorien Reifen bzw. Reifenhandel werden dabei Unternehmen wie Bridgestone, Hankook, Vredestein, Yokohama, Nokian Tyres und Pirelli respektive Gewe, Pneuhage und Euromaster besonders hervorgehoben. Darüber, dass der zur Pneuhage-Gruppe gehörende Großhändler Gewe in letzterer der beiden Kategorie auf dem ersten Platz landete, ist man am Sitz des Unternehmens in Kaiserslautern „sehr stolz“, wie Gewe-Geschäftsführer Achim Becker sagt. „Denn es bestätigt uns in unserer kontinuierlichen Arbeit. Schon 2023 konnten wir uns über einen Spitzenplatz freuen, aber dieses Jahr sind wir auf Platz eins. Diese positive Bewertung ist für uns Ansporn, auch in Zukunft unser Bestes für unsere Kunden zu geben“, betont er.