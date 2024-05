Bridgestone und Gewe erhalten erneut Auszeichnung für „Höchste Reputation

In der aktuellen Studie von Deutschland Test ernennt das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) Bridgestone bereits zum dritten Mal in Folge zum Branchenführer in der Kategorie „Reifen“ und bescheinigt dem Unternehmen damit die höchste Wertschätzung seiner Kunden. „Bridgestone setzt sich neben seinem qualitätsorientierten Produkt- und Kundenfokus gezielt in den Bereichen Nachhaltigkeit sowie Corporate Social Responsibility ein“, schreibt der Hersteller dazu in einer Mitteilung und ergänzt: „Mit diesem umfassenden Engagement erreicht Bridgestone im aktuellen Ranking die Höchstpunktzahl von 100 Punkten.“ Auf den Plätzen in der Kategorie „Reifen“ landeten laut der entsprechenden Verlagssonderveröffentlichung von Focus Money Hankook (96,4 Punkte), Vredestein (86,4), Yokohama (86,1), Nokian Tyres (83,6) und Pirelli (78,8). Als „Reifenhändler“ mit „Höchster Reputation“ bewertet wurden im Rahmen der aktuellen Deutschland-Test-Studie Gewe Reifengroßhandel (100 Punkte), Pneuhage (94,5) und Euromaster (88,2). In die Erfassung und Analyse sind etwa 25 Millionen Bewertungen zu rund 12.000 Unternehmen eingeflossen, aus denen fast 1.500 ein gutes Image bei ihren Kunden genießen.