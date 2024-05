Niso-Tech-Messemotto: â€žLeichter, effizienter und sicherer Arbeitenâ€œ

„Leichter, effizienter und sicherer Arbeiten.“ – Unter diesem Motto will Niso Tech auf der diesjährigen Tire Cologne (4. bis 6. Juni) in Köln ausstellen und sich dabei als Spezialist „in Sachen Werkstattausrüstung und Verbrauchsmaterial für den Reifenhandel“ präsentieren. Das in Essen ansässige Unternehmen will mehrere aktuelle Produkte zeigen, darunter den Radheber WL80, die Reifenbefüllstation IT200, den Lkw-Zughammer, einen voll ausgestatteter Sicherheitsbefüllkäfig für Lkw-Reifen mit drei Türen und Booster, Reifenregale, Radschutzmatten, Wheel-Pallets sowie verschiedene Werkstattschränke, die individuell konfiguriert werden können. Außerdem natürlich am Stand zu sehen: die seit Jahrzehnten bekannten Produkte der Eigenmarken Safety Seal, Easy Balance und Wiking Wax. Auf der Tire Cologne ist Niso Tech zu finden in Halle 8, Stand E048.