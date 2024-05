DLG-Feldtage für Profis, „die über den eigenen Ackerrand hinausdenken“

In gut einem Monat ist es soweit: Die DLG-Feldtage 2024 heißen vom 11. bis 13. Juni Pflanzenbauprofis willkommen, „die bereit sind, über den eigenen Ackerrand hinauszudenken, und nach innovativen Lösungen für die Zukunft suchen“, wie es dazu in einer Vorankündigung heißt. Laut der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft erwarten die Besucher der Pflanzenbau-Fachmesse mehr als 350 Aussteller aus rund 20 Ländern, während auf drei Bühnen mehr als 70 Fachveranstaltungen sowie eine Rekordzahl an Live-Vorführungen im Bereich der Maschinenvorführungen angeboten werden. Die DLG-Feldtage finden auf den Flächen des Guts Brockhof in Erwitte/Lippstadt (Nordrhein-Westfalen) statt. Mehr zu den DLG-Feldtagen finden Sie hier auf der Internetseite der Messe.