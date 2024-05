Morgen bis Sonntag Motorrad-„Testival“ am Pirelli-Werk Breuberg

Von morgen an bis zum Sonntag geht das sogenannte „Testival“ der Zeitschrift Motorrad am Pirelli-Reifenwerk Breuberg in die zweite Runde: Dort warten Bikes aus zehn Kategorien angefangen bei Cruisern über Adventure-Modelle bis hin zu Sportlern darauf, zusammen mit einem erfahrenen Tourguide auf den schönsten Straßen der Region Probe gefahren zu werden. „Die abwechslungsreichen Strecken im schönen Odenwald und die Infrastruktur an unserem Standort in Breuberg sind wie gemacht für das ‚Testival‘“, meint Michael Müller, Direktor Vertrieb und Marketing Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Dänemark in Sachen Motorradreifen bei Pirelli. Wobei das Rahmenprogramm vor Ort bei alldem zusammen mit der zu dem italienischen Hersteller gehörenden Motorradreifenmarke Metzeler auf die Beine gestellt worden ist. Heißt: Neben individuellen Probefahrten wird es neben Praxistipps von den Testredakteuren der Zeitschrift nicht zuletzt auch Infos zu Metzeler-Reifen geben.

Genauso wird in diesem Zusammenhang noch von einem leckeren Snackangebot im Foodtruck sowie einem Fotobox-Gewinnspiel während der Veranstaltung gesprochen. „Es ist also eine echte Win-win-Situation, dieses wichtige Event für Zweiradfans zusammen mit dem Motorrad-Team umsetzen zu können. Nicht zuletzt gibt uns das auch eine weitere Gelegenheit, einem unserer wichtigsten Grundsätze gerecht zu werden und nah an unseren Kunden zu sein“, so Müller weiter. „Als leidenschaftlicher Motorradfahrer freue ich mich besonders, die vielen Motorradfans in Breuberg empfangen zu dürfen. Mit unserem Reifenwerk hier im Odenwald sind wir nicht nur ein attraktiver Arbeitgeber, sondern innerhalb des Pirelli-Konzerns auch die einzige Produktionsstätte für Motorradreifen in Europa. Von Deutschland aus werden die Motorradreifen weltweit an Kunden und Hersteller distribuiert“, ergänzt Wolfgang Meier, CEO bei Pirelli Deutschland.