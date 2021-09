Wolfgang Meier übernimmt Vorsitz der Pirelli-Deutschland-Geschäftsführung

Die Pirelli Deutschland GmbH hat einen neuen Vorsitzender der Geschäftsführung erhalten. Wie das in Breuberg im Odenwald ansässige Unternehmen mitteilt, habe Wolfgang Meier diese Funktion an der Spitze der deutschen Landesgesellschaft von Michael Wendt übernommen, der seit vier Jahren entsprechend Verantwortung trug. Wendt wird dem Unternehmen indes durchaus erhalten bleiben, so Pirelli weiter.

