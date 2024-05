Michelin investiert rund 230 Millionen Euro im polnischen Olsztyn

Dass Michelin auch seine Lkw-Reifenproduktion im polnischen Olsztyn schließen will, dies aber ohne den Abbau der entsprechenden 430 Arbeitsplätze plant, da gleichzeitig die Pkw-/LLkw-Reifenproduktion vor Ort ausgebaut werden soll, hatten wir kürzlich berichtet. Nun hat Michelin Polska dazu erstmals auch eine Zahl zum geplanten Investitionsvolumen veröffentlicht. Wie dazu Michelin-Sprecher Piotr Staszałek laut der Zeitung Gazeta Olsztyńska erklärt, plane Michelin in dem Werk in Olsztyn rund eine Milliarde Złoty für die Expansion bei Consumer-Reifen ab 18 Zoll zu investieren, was rund 230 Millionen Euro entspricht.