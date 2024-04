Seinem „M-Straddle” hat Magna ein neues Profil spendiert

Gedacht für Portalhubwagen im Hafeneinsatz hat die niederländische Magna Tyres Group vor mehr als zehn Jahren schon das „M-Straddle” genannte Profil in Radialbauweise und der Dimension 16.00 R25 vorgestellt. Jetzt gibt es den Reifen in einer neuen Version, die sich sofort anhand des veränderten Profils erkennen lässt. „Durch die Optimierung des Profildesigns werden Spannungen und Verformungen minimiert und die Lebensdauer des Reifens dadurch erheblich verbessert“, verspricht der Anbieter. Das neue Modell soll dank seiner Null-Grad-Gürtelkonstruktion einerseits höhere Lasten tragen können und sich andererseits dabei zugleich weniger erwärmen als sein Vorgänger. An weiteren Verbesserungen wird auf eine optimierte Kontur des Reifens sowie eine veränderte Breite hingewiesen, womit letztlich eine vergrößerte Aufstandsfläche verbunden wird. „Der Reifen bleibt eine Stahlradialkonstruktion mit robusten Seitenwänden für komfortable und solide Leistung“, unterstreichen die Niederländer.