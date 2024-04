Sailun rüstet auch den Yuan Plus von BYD ab Werk mit Reifen aus

Die Sailun Group rüstet jetzt ebenfalls den BYD Yuan Plus ab Werk mit Reifen aus. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sollen auf dem in China vertriebenen batterieelektrischen Kompakt-SUV (heißt Atto 3 in Europa) Sailun-Reifen vom Typ Erange Performance EO1+ mit EcoPoint3-Technologie in den Größen 215/60 R17 und 215/55 R18 montiert werden. Die Reifen seien in der Lage, ergänzt Sailun Europe, „das Fahrerlebnis für die Besitzer von Fahrzeugen mit Elektroantrieb umfassend zu verbessern, indem sie verschiedene Anforderungen wie höhere Reichweite, Verschleißfestigkeit, Fahrsicherheit, Fahrverhalten und Geräuscharmut erfüllen“. Sailun ist bereits seit dem vergangenen Jahr Lieferant des chinesischen Elektropioniers BYD, gemeinsam plane man „weitere Innovationen und die Entwicklung der EcoPoint3-Technologie“.