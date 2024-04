Goodyear zeigt auf der MAWEV Show 2024 Produkte und Lösungen

Goodyear hat Anfang April auf der MAWEV Show 2024, der internationalen Fachmesse für Baumaschinen und Lkw im Baustelleneinsatz, „seine Reifen und Lösungen für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit im schweren Einsatz präsentiert“. In einem wettbewerbsintensiven Markt, der steigende Effizienz und Nachhaltigkeit für den geschäftlichen Erfolg voraussetzt, biete Goodyear seinen Kunden „ein komplettes Sortiment an Reifen und Lösungen für längere Betriebszeiten im Baustelleneinsatz und für die Senkung der Gesamtbetriebskosten“, hieß es dazu anlässlich des Branchentreffs im niederösterreichischen St. Pölten vonseiten des Herstellers. Vor Ort zeigte Goodyear etwa Reifen wie den TL-4A-Traktionsreifen für große knickgelenkte Muldenkipper mit 55 Tonnen Nutzlast, den universellen Radialreifen mit Extraprofiltiefe GP-4D sowie die Lkw-Reifen der Serie Omnitrac Heavy Duty. Außerdem rückte Goodyear ausgewählte Lösungen wie das Reifendruckkontrollsystem TPMS Heavy Duty in den Mittelpunkt der Messepräsenz.