BRV trägt einiges zum Rahmenprogramm der Tire Cologne bei

Auch der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) präsentiert sich auf der Tire Cologne in Köln. „Als bundesweit tätiger Fachverband des deutschen Reifengewerbes und ideeller Träger der Messe sind wir hier selbstverständlich mit einem Stand vertreten, an dem wir über unser umfangreiches Leistungsangebot für Unternehmen der Reifenservicebranche informieren“, sagt Geschäftsführer Yorick M. Lowin. Mit der Organisation verschiedener Veranstaltungen will der in Bonn ansässige Verband zudem das Rahmenprogramm der internationalen Branchenleitmesse abrunden.

