Goodyear plant „einige der Vermögenswerte“ des Avon-Werkes zu verkaufen

Nachdem wir am Mittwoch über die Gründung von Nova Motorsport im englischen Westbury (Wiltshire) berichtet hatten, hat Goodyear zwischenzeitlich unserer Verlagsgruppe gegenüber bestätigt, man sei „in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem dritten Unternehmen über eine mögliche Vereinbarung über einige der Vermögenswerte, die für die Herstellung und den Verkauf bestimmter Motorsportreifen unter den Namen Avon Motorsport und Avon Racing verwendet werden“. Bei der Cooper Tire & Rubber Co. Europe Ltd., die bekanntlich seit 2021 zum Goodyear-Konzern gehört, sei man „bestrebt, diese Gespräche bald abzuschließen“. Dass es dabei auch um den Verkauf von Produktionsequipment, bestätigt der Hersteller zwar nicht wörtlich, lässt sich allerdings aus dem Statement an unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories kaum anders herauslesen. Auch nennt Goodyear nicht den Namen des besagten „dritten Unternehmens“. Nicht zuletzt aufgrund der räumlichen Nähe zum Werk – bis Westbury sind es von Melksham nur 15 Kilometer – und der Namensähnlichkeit – Nova ist Avon rückwärts gelesen – liegt die Vermutung nahe, dass es dabei um Nova Motorsport geht. Ende Dezember liefen im (Avon-)Reifenwerk im englischen Melksham die letzten Reifen vom Band, nachdem Goodyear ein Jahr zuvor beschlossen hatte, das seit 1890 bestehende Werk zu schließen; Cooper hatte dieses 1997 übernommen.