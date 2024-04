Die Finalisten des BRV-Ausbildungs-Awards stehen fest

Im diesjährigen Wettbewerb um den BRV-Ausbildungs-Award hat die dreiköpfige Fachjury heute aus den eingegangenen Bewerbungen die Finalisten ausgewählt. Keine leichte Aufgabe, denn für die Auszeichnung als beste/r Auszubildende/r des Jahres in der Reifenhandelsbranche waren in diesem Jahr mehr Bewerbungen als je zuvor in der Geschäftsstelle des Reifenfachverbandes eingegangen. Wer die drei ersten Plätze belegt, wird erst auf der Mitgliederversammlung des BRV am 3. Juni in Köln verraten. Dort findet die Preisverleihung statt und die drei siegreichen Bewerber erfahren, auf welches Treppchen sie steigen können. Fest steht jetzt schon: Gewonnen haben alle Wettbewerbsteilnehmer, und das bereits vor der Jury-Entscheidung. Denn alle haben beste Aussichten auf eine sichere Zukunft mit einem guten Abschuss und einem krisenfesten Beruf in Handwerk oder Büro. Den Wettbewerb um den BRV-Ausbildungs-Award schreibt der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) seit 2018 jährlich in Zusammenarbeit mit den Sponsoren Continental und Platin Wheels aus. Bewerben können sich alle, die im Vorjahr der Preisverleihung und bis zum Bewerbungsschluss im Frühjahr die Ausbildung in einem technischen oder kaufmännischen Ausbildungsberuf bei einem BRV-Mitgliedsunternehmen erfolgreich abgeschlossen haben. Über den Titel hinaus dürfen sich die Gewinner über Geldprämien, Zuschüsse für die Teilnahme an einem der branchenweit anerkannten BRV-Weiterbildungslehrgänge und die Einladung zu einem exklusiven Event auf dem Continental-Testgelände Contidrom freuen.