Suzuka-Rad von Dotz jetzt auch in Bronze verfÃ¼gbar

Das Suzuka-Rad von Dotz steht für anspruchsvolles und aggressives Design, das gepaart mit hochqualitativer Technik entwickelt wurde, um zu beeindrucken. Das Produktprogramm der bereits etablierten Felge wird aufgrund des großen Erfolgs um die Farbvariante Bronze ergänzt. Für Fahrer der Automodelle BMW 3 und BMW 4 sind mit den Dimensionen 8×19, 8,5×19, 8×20 und 8,5×20 zusätzliche ECE-Anbindungen, auch für Mischbereifungen, verfügbar. Insgesamt bietet DOTZ das sportlich-elegante Design ab Frühjahr 2024 in den vier Farbvarianten Schwarz glänzend, Schwarz frontpoliert und Silber frontpoliert und ab sofort in Bronze an. Folgende Größen sind verfügbar: 8,0×18, 8,0×19, 8,5×19, 9,5×19, 8,0×20, 8,5×20, 9,0×20 und 10,0×20 Zoll. Letztere allerdings nicht in Bronze.