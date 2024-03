Reifensuche per HSN/TSN in ZBR-Hohl-Onlineshop integriert

Der auf Motorrad- und Rollerreifen spezialisierte Großhändler Zweiradbereifung (ZBR) Hohl aus Leverkusen hat seinem Onlineshop eine neue Funktion spendiert. Damit soll sich die Bedienung von der Reifenauswahl über die Konfiguration von Vorder- und Hinterrad (auch für Renn- und Motocross-Motorradreifen) bis hin zum passenden Zubehör (Ventile/Schläuche) noch benutzerfreundlicher als bisher schon gestalten. Denn dank des jüngsten Updates können Anwender die für die jeweiligen Motorradmodelle passenden Bereifungen nunmehr auch mittels Eingabe der Hersteller- und Typschlüsselnummern – abgekürzt als HSN bzw. TSN – identifizieren, was aus Sicht des Anbieters den Auswahlprozess nicht nur weiter vereinfachte, sondern zudem das Risiko einer fehlerhaften Bestellung erheblich minimiere. Gerade in der beginnenden hektischen Motorradsaison will der Großhändler seinen Kunden mit der neuen Funktion, die seinen Worten zufolge Motorradreifensegment etwas Besonderes sei, eine Zeitersparnis verschaffen. „Wir hoffen, den Kunden und Nutzern unseres Onlineshops mit dieser neuen Funktion einen spürbaren Mehrwert geschaffen zu haben. Auch in Zukunft geben wir unser Bestes, um unseren Shop mit weiteren hilfreichen Funktionen zu verbessern“, verspricht Andreas Temme, Operativer Leiter und IT-Verantwortlicher von ZBR Hohl.