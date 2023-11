Nexen Tire Europe stellt sich strategisch neu auf

Nexen Tire hat jetzt einen neuen Plan zur Stärkung seiner Organisationsstruktur vorgestellt. Der koreanische Reifenhersteller setzt neue Führungskräfte in Schlüsselpositionen ein und ernennt einen neuen Geschäftsführer. Durch die Ernennung neuer Führungskräfte will Nexen Tire sein Engagement für Spitzenleistungen und Marktführerschaft in Europa unterstreichen. „Diese bringen neue Perspektiven und fundiertes Fachwissen in ihre jeweiligen Rollen ein und bereiten das Unternehmen erfolgreich auf die Herausforderungen und Chancen der dynamischen Reifenindustrie vor“, heißt es aus dem Unternehmen.

