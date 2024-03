Stummer Helfer im Kfz-Service: Arbeitsschutzmatte von Müller-Werkzeug

Im Portfolio des auf Kfz-Spezialwerkzeuge fokussierten Werkstattausrüsters Müller-Werkzeug findet sich gerade für im Nfz-Bereich aktive Servicebetriebe eine universelle Arbeitsschutzmatte. Zumal sich vor allem dort Arbeiten im Knien, Sitzen oder Liegen nicht vermeiden lassen. Sein Produkt helfe insofern, selbst „unbequeme Arbeiten so angenehm wie möglich zu gestalten“, sagt der Anbieter. Die sich für verschiedene Anwendungsfälle eignende Lösung schütze die Mitarbeiter vor Unterkühlung, Verletzungen und Folgeproblemen, heißt es weiter. „Dank der universell einsetzbaren dreilagigen Unterlage aus weichem Softmaterial, die bei keinem Monteur in Werkstatt, Servicebereich, oder Servicefahrzeug mehr fehlen sollte, lassen sich viele Reparatur- oder Wartungsarbeiten deutlich bequemer durchführen. Diese Schutzmatte ist die günstige Form der Gesundheitsvorsorge“, so die im bayrischen Lichtenfels ansässige Müller-Werkzeug GmbH & Co. KG. Durch ihre geringe Bauhöhe ermögliche die Arbeitsschutzmatte insbesondere im Nutzfahrzeugbereich einen deutlich besseren Zugang als ein Rollbrett, wird als weiterer Vorteil hervorgehoben. Gleichzeitig bleibe die Arbeitskleidung durch das weiche, wärmespeichernde Material trocken und warm, wobei die Schutzmatte selbst leicht zu reinigen und besonders langlebig sein soll. Zumal ihre Oberfläche als wasserabweisend und beständig gegen Öl, Benzin und andere Stoffe, mit denen sie im Werkstattalltag in Berührung kommen kann, beschrieben wird.