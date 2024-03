Alexandra Beck-Berge verstärkt das Presseteam von Michelin

Das Michelin-Presseteam hat Verstärkung erhalten. Seit dem 1. März verantwortet Alexandra Beck-Berge die Corporate-Themen in der DACH-Region und berichtet in dieser Funktion direkt an Maira Zöller, Director Internal and External Communications Europe North. Alexandra Beck-Berge (46) baue auf eine umfangreiche journalistische Erfahrungen auf: Nach ihrem Volontariat beim Heinrich Bauer Verlag schrieb Hamburgerin für verschiedene Verlagsmedien sowie als freie Kolumnistin, Autorin und Texterin. 2011 zog es Beck-Berge auf die gegenüberliegende Seite des Schreibtischs: Als Pressesprecherin für den Bereich Consumer & Craftsmen bei der Tesa SE leitete sie unter anderem den Auf- und Ausbau der PR-Arbeit in einem internationalen Umfeld. 2020 wechselte Beck-Berge zur Verlagsgruppe JDB Media GmbH. Zuletzt führte sie dort als Director Communications & Content ein interdisziplinäres Team und war maßgeblich an der strategischen Neuausrichtung zum digitalen Publisher und zur Content-Marketing-Agentur beteiligt. „Mit Lea Raacke, die die Produktkommunikation verantwortet, und Alexandra sind wir exzellent aufgestellt für einen vertrauensvollen Austausch mit den Medien“, so Maira Zöller. „Wir freuen uns sehr, dass wir Alexandra für Michelin gewinnen und für unsere vielseitigen Mobilitätsthemen begeistern konnten.“