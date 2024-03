AC Schnitzer stellt mit AC5-Flowforming-Felge eine Weltpremiere vor

AC Schnitzer stellt mit der AC5-Flowforming-Felge eine Weltpremiere in 22 und 23 Zoll für die großen X-Modelle von BMW vor. „Technisch modernes Design, kombiniert mit einem hochwertigen Produktionsverfahren“, das zeichne die neue Felgengeneration von AC Schnitzer aus, die ab sofort vom Aachener Veredelungsspezialisten in den Farbvarianten BiColor Silber/Schwarz und Schwarz glänzend in den Markt eingeführt wird. Die neue AC5-Felgengeneration sei dabei „exklusiv“ für die starken SUVs von BMW entwickelt worden, wozu die Aachener die Modelle ab dem BMW X5 aufwärts zählen.

