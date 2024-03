Wieder längere Borbet-Servicezeiten während der Frühjahrssaison

Wie zuletzt im Herbst und bei dem Unternehmen schon seit Längerem zur jeweiligen Umrüstsaison verlängert Borbet auch zum anstehenden Frühjahrsgeschäft wieder seine Servicezeiten. Heißt: Ab sofort ist das Vertriebsteam des Räderherstellers werktags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr für Geschäftskunden erreichbar. Beispielsweise für Fragen zu neuen Designs des Anbieters oder aktualisierte Gutachten kann es unter der Telefonnummer +49/(0)2984/301-160 genauso kontaktiert werden wie per E-Mail an info@borbet.de. Darüber hinaus können über den B2B-Shop des Unternehmens shop.borbet.de jederzeit Bestände eingesehen und Bestellungen platziert werden.