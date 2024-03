Patrick Siarsky übernimmt Standortleitung bei Kurz Karkassenhandel in Landau

Die Zweigstelle Landau des zertifizierten Entsorgungsfachbetriebs Kurz Karkassenhandel steht seit Kurzem unter der Leitung von Patrick Siarsky. Der 36-Jährige hatte zuvor drei Jahre lang als Büroleiter am Standort Landau gearbeitet und verantwortet nun seit Jahresbeginn die Standortkoordination sowie die Personalverantwortung für insgesamt 20 Mitarbeitende. „Herr Siarsky genießt das vollste Vertrauen von Kolleginnen und Kollegen und hat in den letzten Jahren zuverlässig und eigenverantwortlich die Büroleitung in Landau gemanagt“, erklärt Hanna Schöberl, Geschäftsführerin von Kurz Karkassenhandel. „Ich bin überzeugt, dass Herr Siarsky seine neue Aufgabe mit Bravour meistern wird.“ Bereits seit 2018 ist Patrick Siarsky für Kurz Karkassenhandel tätig und hat von der Disposition bis hin zur Büroleitung verschiedene Bereiche im Unternehmen durchlaufen. „Ich fühle mich pudelwohl bei Kurz und freue mich, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen motiviert in die Zukunft zu gehen“, so der neue Standortleiter.