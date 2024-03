LKQ Stahlgruber startet mit Leistungsschau in Leipzig ins Messejahr

Am vergangenen Wochenende hat die LKQ-Stahlgruber-Leistungsschau anlässlich ihres diesjährigen Messeauftaktes etliche interessierte Besucher nach Leipzig gelockt, wo immerhin 150 Aussteller auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern Präsenz zeigten. Dabei ging es erstmalig um den Messeschwerpunkt E-Autoservice; der in Poing bei München ansässige Großhändler will Werkstätten „individuell und bedarfsgerecht für die professionelle Reparatur und Wartung von Fahrzeugen mit Hochvolt-Antriebssystemen“ rüsten und sie dabei unterstützen. Die nächste Leistungsschau findet bereits am kommenden Wochenende in München statt (16./17. März), weitere sollen dann Ende Mai (Essen) sowie dann im September (Schweiz) und im November (Nürnberg) folgen.