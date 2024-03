Sailun Group kündigt drittes internationales Großinvestment in wenigen Monaten an

Die Sailun Group setzt ihre internationale Expansionsstrategie fort. Nachdem der aus China stammende Hersteller im Dezember die Gründung eines Joint Ventures in Mexiko zu Errichtung einer Reifenfabrik und dann im Januar die Expansion seiner bestehenden kambodschanischen Reifenfabrik angekündigt hat, soll jetzt auch ein Werk in Indonesien entstehen. Wie es dazu am Montag in einer Börsenmitteilung des an der Shanghaier Börse gelisteten Unternehmens hieß, seien für die Errichtung 251 Millionen US-Dollar (230 Millionen Euro) vorgesehen. Bis frühestens Ende 2025 sollen dann auf der Insel Java nahe der Stadt Demak Kapazitäten zur Herstellung von drei Millionen Pkw- und 600.000 Lkw-Reifen entstehen; darüber hinaus will die Sailun Group im neuen Indonesien-Werk, dem ersten des Herstellers in dem Land, auch 37.000 Tonnen an OTR-Reifen jährlich produzieren.