LogiMat: Pneuhage und GRI präsentieren gemeinsam Industriereifenservice

In der kommenden Woche findet in Stuttgart die diesjährige LogiMat statt. Auf der internationalen Fachmesse für Intralogistiklösungen und Prozessmanagement präsentiert sich auch Pneuhage. Die Unternehmensgruppe will dabei – gemeinsam mit dem Hersteller GRI – den Industriereifenservice und die dazu notwendige individuelle Produktberatung in den Mittelpunkt ihrer Messepräsenz stellen. Optimierungen beim Reifenservice sowie bei allen damit verbundenen Prozessen will Pneuhage auch mit einem neuen digitalen Flottenmanagementprogramm für Nutzfahrzeugflotten bringen, das in Stuttgart den Messebesuchern präsentiert wird. „Neben Kosten durch weniger Verschleiß sehen wir auch Zeitgewinn und Vermeidung von Fehlern als Basis für nachhaltigen Reifenservice“, heißt es dazu vonseiten Pneuhages. Seit Beginn der Kooperation 2012 mit dem Reifenhersteller GRI aus Sri Lanka forciere Pneuhage die Weiterentwicklung eines nachhaltigen Produktangebots. Als letzte Neuerung sei mit dem Ultimate Green XT G2 „ein sowohl optisch als auch inhaltlich grüner Staplerreifen auf den Markt“ gekommen. Die LogiMat findet vom 19. bis 21. März auf dem Messegelände am Stuttgarter Flughafen statt; die Veranstalter erwarten über 1.500 Aussteller. Pneuhage und GRI sind dann zu finden in Halle 10, Stand B70.