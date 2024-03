RDKS und „M-Truck”-Linie im Magna-Fokus bei der kommenden Reifenmesse

Die auf Off-The-Road- bzw. OTR-Reifen spezialisierte Magna Tyres Group aus Waalwijk (Niederlande) gehört zu den Unternehmen, die bei der diesjährigen „The Tire Cologne“ vom 4. bis zum 6. Juni als Aussteller mit dabei sein werden. Bei der internationalen Reifenmesse in Köln will der Anbieter eigenen Worten zufolge unter anderem sein neues Reifendruckkontrollsystem (RDKS) in den Fokus seiner dortigen Präsenz rücken: Am Stand wird es demnach kontinuierliche Livevorführungen des Systems geben. Einen weiteren Schwerpunkt des Messeauftrittes der Niederländer soll deren noch recht junge Lkw-Reifenlinie „M-Truck“ bilden, die insgesamt acht Profilvarianten umfasst.