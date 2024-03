Bauarbeiten an neuem Pyrum-Standort haben begonnen

Die Pyrum Innovations AG will in Perl-Besch bis Ende 2025 ihr zweites Pyrolysewerk mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen im Jahr im Saarland bauen. In dieser Woche begannen die ersten Arbeiten am neuen Pyrum-Standort, nachdem der Gemeinderat Anfang des Monats den Bebauungsplan gebilligt hatte. Jetzt wird gerodet und damit das rund 8.500 Quadratmeter große Gründstück für den ersten Bauabschnitt vorbereitet. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an unserem Rolloutplan und haben es geschafft, in gerade einmal drei Monaten mit den Arbeiten am neuen Standort zu beginnen. Das weitere Genehmigungsverfahren mit den Behörden läuft bereits auf Hochtouren, sodass wir dem Baubeginn unserer neuen Anlage positiv entgegensehen.“ Mit dem Bau soll im zweiten Halbjahr 2024 begonnen werden.