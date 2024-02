BRV bietet wieder Flyer als Argumentationshilfe am PoS

Zur kommenden Wechselsaison hält der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) wieder seine bekannten Informationsblätter bereit, damit der Fachhandel am Point of Sale (PoS) mit stichhaltigen Argumenten überzeugen kann. Für BRV-Mitglieder gibt es die Flyer mit dem Namen Sommerreifen im Sommer, Sommerreifen im Sommer & Winterreifen im Winter und Ganzjahresreifen zum Downloaden im Servicebereich der Website www.bundesverband-reifenhandel.de unter Mitglieder > Service > Infomaterial. Damit sind sie in die eigenen Verkaufsmaterialien integrierbar und können mit eigenem Logo und Kontaktdaten den Kunden an die Hand gegeben werden. Auch für Werbebildschirme im Verkaufsraum lassen sich die Dateien nutzen, heißt es beim Verband. Die Bestellung von gedruckten Flyern ist – solange der Vorrat reicht – in gewohnter Weise über den Shop möglich unter Mitglieder > Service > Infomaterial > BRV-Onlineshop. Die Flyer sind (abgesehen von Porto & Verpackung) kostenlos.