In eigener Sache: Heimlich, still und leise …

… hat die Anzahl der seit dem 1998 erfolgten Start der Webseiten der NEUE REIFENZEITUNG dort veröffentlichten Onlinebeiträge rund um die Reifenbranche Anfang dieser Woche die 80.000er-Marke überschritten. Nach 60.000 (April 2017) und 70.000 (Juni 2020) können wir mit Reifenpresse.de also ein weiteres, im doppelten Sinn des Wortes „rundes“ Jubiläum feiern – vor allem dank Ihnen, unserer treuen Leserschaft. Wobei Ihr Interesse an den neuesten Entwicklungen in der Reifen- und Räderwelt in den vergangenen Monaten sogar noch einmal kräftig zugelegt hat.

Davon zeugen einerseits weiter steigende Zugriffszahlen auf unseren Webseiten: Haben wir in unseren aktuellen Mediadaten mit Blick auf das dritte Quartal im Durchschnitt noch rund 164.800 Besuche/Visits pro Monat und dabei im Mittel 296.600 Seitenaufrufe/Page Impressions ausweisen können, so sind diese Werte bezogen auf das zweite Halbjahr 2023 mittlerweile auf monatlich etwa 222.600 Besuche bei im Schnitt 412.800 Seitenaufrufen gestiegen. Das sind mit 35 respektive 39 Prozent Zuwächse um jeweils mehr als ein Drittel.

Der Positivtrend zeigt sich andererseits aber auch mit Blick auf unsere Allzeit-Top-Ten, was die Seitenaufrufe einzelner Beiträge betrifft: War in einer entsprechenden Auswertung im Frühjahr 2023 lediglich ein Beitrag aus demselben Jahr unter den ersten Zehn vertreten, stammen jetzt bereits acht aus dem zurückliegenden Jahr. Reichten vor Jahresfrist zudem noch gut 25.300 Seitenaufrufe aus, damit es ein Onlinebeitrag in unsere diesbezüglichen Top Ten schafft, so müssen es mit knapp 42.000 jetzt schon deutlich mehr (plus 65 Prozent) sein.

Bei alldem zeigt ein genauerer Blick auf die meistgelesenen Beiträge, dass insbesondere die Berichterstattung zu den einschlägigen Reifentests in der Gunst unserer Leser weit vorne rangiert: Immerhin sieben der zehn aktuellen Allzeitfavoriten drehen sich um dieses Thema. Darin spiegelt sich zugleich der allgemeine Markttrend wider, dass vor allem Ganzjahresreifen weiterhin gefragt(er) sind, entfallen von den besagten sieben Onlinebeiträgen zu Reifentests doch immerhin vier auf diese Reifengattung sowie zwei auf Winter- und einer auf Sommerreifen.